Diğer
Kategoriler
15 Eylül 2017 11:08

Okul servis şoförleri bilgilendirildi

Antalya’nın Kumluca ilçesi’nde 2017-2018 yılı eğitim öğretim sezonu öncesi okul servis şoförleri bilgilendirildi.

Okul servis şoförleri bilgilendirildi

15 Eylül 2017 11:08


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Şube Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü 2017-2018 yılı eğitim öğretim sezonu öncesi okul servis şoförleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıyı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran moderatör’lüğünü yaptığı konferansa, Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Kumluca Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürü Mehmet Akçay ve okul servis şoförleri katıldı.


2017-2018 yılı eğitim ve öğretim yılında araçların ve şoförlerin eksik belgelerini tamamlamalarını belirten Evran ‘’ Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz onların canları okul güzergâhında sizlere emanet onun için gereken bütün emniyet kurallarını uymanız ve gereken denetlemeleri de üzerimize düşen konuların üstünde olacağız’’ dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç