Okul Servisi Sürücülerine Seminer

Antalya'nın Korkuteli İlçesinde öğrenci taşıyan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Lokman hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans salonunda İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik tim komutanlığı, Bölge trafik istasyon amirliği ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, taşımalı eğitim nedeniyle öğrenci taşıyan okul servisi sürücülerine yönelik eğitim verdi.

Milli Eğitim Şube müdürü Murat Çelik, başkanlığındaki seminerde Korkuteli İlçe Jandarma Trafik Tim komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Karademir, “İlçemize mahallelerden taşımalı olarak öğrencilerimiz geliyor. Araçlarda öğrencilerimiz dışında farklı kişiler olmayacak. Kanun ve yönetmelik bize ne diyorsa biz uygulamak zorundayız. Bu görevinizi tam ve layıkıyla yapmanızı istiyoruz. Taşıma başlı başına bir sektör işi. Taşımayı yaparken öğrencilerimizin rahat huzur içerisinde okula gidip gelmesi gerekiyor. Öğrencilerimiz koltuklarında rahat oturacaklar. Çocuklar şoförlerin hal ve hareketlerinden etkilenmektedir. Çocuklar teyp kasetine benzer. Büyüklerin konuştuklarını teyp gibi çeker. Bu sebeple şoförler kılık kıyafetiyle ve davranışlarıyla öğrencilere örnek olacak ve araçlarına sivil yolcu almayacaklar” dedi.

Servis şoförlerinin öğrencilere sahip çıkması gerektiğini belirten Karademir, “Geleceğimiz olan çocuklarımız sizlere emanet. Trafik kurallarına mutlaka uyun. Araç durmadan kapıları açmayın. Takip mesafesine dikkat edin. Sizlerden tek isteğimiz eğitim döneminde öğrencilerin rahat ve huzurlu bir şekilde okullarına gidip gelmeleridir” dedi.

Sürücüleri kurallara uymaları konusunda da uyaran Karademir, “Öğrenciler sizleri örnek alıyor. Araç kullanırken çok dikkatli olmalısınız. İlk olarak servislere öğrencilerden başka kimsenin binmesine izin vermeyin. Araç muayenelerine önem verin. Bilinçli muayene yaptırın. Alkollü iken kesinlikle araç kullanmayın. Hız ihlallerine dikkat edin. Sürücü belgesiz ve belgesi yetersiz araca binmeyin. Taşıt kullanma sürelerine uyun. İhaleye hangi plakayla girdiyseniz, onunla taşımacılık yapın. Emniyet kemerinizi takın. Araç kullanırken, telefonla konuşmayın. Kötü alışkanlıklara dikkat edin ve kesinlikle sigara içmeyin” diye konuştu.

Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Çelik ise, öğrenci servisi araç sürücülerine taşıma esnasında uyulması gereken davranışlar ve kurallar hakkında bilgiler verdi.