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Okul servisine kamyon çarptı: 3 öğrenci yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci almak için duran okul servisine arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğrenci almak için duran okul servisine arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu 3 öğrenci yaralandı.


Kaza edinilen bilgilere göre Küçüklü mahallesinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Okul servisi şoförü V.Ö yönetimindeki 07 C 50015 plakalı okul servisi öğrenci almak için yol kenarında durdu. Bu sırada süratli olduğu öğrenilen A.B.G yönetimindeki 07 UV 708 plakalı kamyon, duran okul servisine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle uçuruma doğru sürüklenen minibüs son anda durdu. İçerisinde öğrencilerin bulunduğu minibüsün uçurum kenarında durması olası bir faciayı önledi.


Minibüste bulunan ve kardeş olan Sıla, Soner ve Sinem Yalçın vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 ambulansıyla Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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