Okulda telefon ve sigara değil okuma kitabı aradılar

Antalya'da Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerin çantalarında telefon veya zararlı madde değil okuma kitabı araması yapıldı. 300 öğrencinin 150'sinde okuma kitabı bulunmasıyla, aramaların ‘Bugün Hiç Okudun mu?' projesi kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde bu yıl 300 öğrencisiyle eğitim öğretime başlayan Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2 ay önce sınıflarda yapılan telefon, zararlı madde gibi aramalardan yola çıkılarak ‘Bugün Hiç Okudun mu?' projesi hazırlandı. Çok fazla okuma alışkanlığı olan Arapça Öğretmeni Fatma İnce, sınıfında yaptığı klasik aramanın yanında okuma kitabı araması da yaptı. 40 kişilik sınıfta bir öğrencide 1 okuma kitabı çıkınca İnce, öğrencilerine nasıl okuma alışkanlığı kazandırabilirim diye düşünmeye başladı ve ortaya, ‘Bugün Hiç Okudun mu' projesi ortaya çıktı. Projenin tanıtılmasıyla 4 gün önce yine tüm okulda yapılan aramada 300 öğrencinin 150'sinin çantasında okuma kitabı çıktı. 150 öğrenci de Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi tarafından hem bir kitap ve teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. Fatma İnce'nin hedefi ise okulda tüm öğrencilerin çantasında okuma kitabı taşıması ve okuma alışkanlığını kazanması.

Okulda düzenlenen törenle 150 öğrenciye plaketleri ve yeni okuma kitapları hediye edildi.

"Farkındalık oluşturmak istedik"

Proje Sorumlusu Arapça Öğretmeni Fatma İnce, okullarda aralıklarla rutin aramaların yapıldığını belirterek, kendilerinin ise tüm sınıflarda aynı anda öğrencilerin çantasında farklı bir arama yaptıklarını kaydetti.

Bu aramalarda genelde çocukların çantalarında cep telefonu ve zararlı madde arandığını dile getiren İnce, "Biz farkındalık oluşturmak istedik. Bu kez çantalarında okuma kitabı olan öğrencileri keşfetmek istedik. Aynı anda tüm sınıflarda arama yaptık. Bu proje heyecanlı ve gerilimli başlasa da sonuç olumlu çıktı. Okuyan, edebiyata, tarihe sanata bakış açısı oluşturabilmiş, fikirler üzerine eğilerek kendi fikir ve şahsiyetini kazanmış bir gençlik ile hayal ettiğimiz hedefe ulaşabileceğimizin farkında olan ekibiz. Aramaya tabi tutulan gençlerimiz artık ‘kitabımı asla yanımdan ayırmam' diyeceklerdir" dedi.

"Okulun yarısında kitap çıktı"

İnce, öğrencilerine okuma alışkanlığı kazandırmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Sınıfta bir öğrencide telefon olduğu şüphesi vardı. Çantalarda arama yaparken sadece bir öğrencimizde okuma kitabı olduğunu gördüm. Bu durum karşısında çok üzüldüm. Öğrencilerimizin çantasında okuma kitabı alışkanlığının gelişmesini düşündüm. Gece boyunca yaptığım çalışmada, ‘Bugün Hiç Okudun mu?'projesi ortaya çıktı. Okul genelinde yapılan aramada ise 300 öğrencimizin 150'sinde okuma kitabı çıktı. Mutlu olduk ama hedefimiz 300'de 300'e ulaşmak. Amacımız okuyan ve sorgulayan bir gençlik. Diğer okullarda sadece arama var. Bu projenin bir ilk olduğunu düşünüyorum. Biz öğrencilerimizde farkındalık uyandırmak istedik. Kötü bir şey gibi başlayan arama onların da dikkatini çekti. Ülke genelindeki tüm okullara örnek teşkil etmesini isterim" diye konuştu

"Anlamlı proje"

Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi Müdür Vekili Muharrem Dal, ‘Bugün Hiç Okudun mu' projesini çok anlamlı bulduğunu belirterek, okuldaki 300 öğrenciden 150'sinde okuma kitabının bulunmasının çok sevindirici olduğunu kaydetti. Okumanın faydalarından bahseden Dal, çalışkan ve dürüst insanların her zaman başarılı olduğunu belirtti.

Kütüphane olarak kendilerinin de kitap çalışması yaptıklarını ifade eden Dal, okul bazında 150 kitaplık çalışmasını yapmanın daha onur verici olduğunu söyledi. Dal, kütüphanenin 24 saat açık olduğunun altını çizerek, tamamı ücretsiz olan hizmetlerden tüm öğrencilerin yararlanmasını tavsiye etti.

"Proje devam edecek"

Okul Müdürü Bülent Kocaoğlu, öğrencilere faydalı olabilmek adına taşın altına ellerini değil gövdelerini koyma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Her gün farklı bir program ve etkinlik düzenlediklerini aktaran Kocaoğlu, "'Bugün Hiç Okudun mu?' projesi başlayan ve biten bir proje değildir. Sürekli devam edecek. Düzenli ve disiplinli okuma bir okuma alışkanlığı edilen öğrencilerimiz bunun sonucunu yaşayarak öğrenecek. Bu çalışmaya katkı veren tüm öğretmen ekibime teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Aramadan haberim yoktu"

En fazla kitap okuyan ve projenin çıkışında yer alan 9 sınıf öğrencisi Ömer Üçdağ, "Böyle bir arama yapılacağını bilmiyordum. Benden başka kişilerde de kitap vardır diye düşündüm. Heyecanlandım. Projenin çıkış noktasında yer aldığım için mutluyum. Ayda 3 kitap bitiriyorum. Tüm arkadaşlarıma boş zamanlarında bilgisayar ve telefon başında zaman geçirmeleri yerine kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.