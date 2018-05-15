Okullar Ligi 4’üncü sezonu sona erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Türkiye’ye örnek olarak 4 yıl önce başlattığı Okullar Ligi’nin 4’ncü sezonu tamamlandı. Okullar Ligi’nde 6 aylık maratonun ardından şampiyonluğa uzanan takımlar 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen törende kupalarına kavuştu. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğrenciler ve aileleri katıldı. Daha önce tören kapsamında gerçekleştirileceği duyurulan Çağatay Akman konseri, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği katliam nedeniyle ilan edilen ulusal yas nedeniyle iptal edildi.

"Örnek davranış sergilediniz"

Başkan Türel, bu yıl 188 okuldan, 476 takım ve 6 bin 750 öğrencinin müsabakalara katılarak okullarını temsil ettiğini hatırlattı. Okullar Ligi’nin her yıl gelişerek devam etmesinin gurur vesilesi olduğunu vurgulayan Türel, “Okullar Ligi’ne ve spora gösterdiğiniz ilgi bizi çok mutlu ediyor. Benim gözümde hepiniz şampiyonsunuz. Spor mertçe, saygıyla yarışmaktır, önemli olan kazanmak kadar, iyi bir mücadele örneği vererek centilmence yarışmaktır. Lig boyunca bu ilkelere uygun olarak yarışmaya gayret ettiniz ve büyüklerinize örnek oldunuz” dedi.

“Spor gençler için önemli”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlatan Başkan Türel, “Unutmayın spor yalnızca vücudunuzu geliştirip, sağlığınıza katkı sağlamaz aynı zamanda zekâ ve ahlak gelişiminize de katkı sağlar. Bu yüzden gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmesini çok önemsiyor ve sizleri sporla buluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Antalya’nın en ücra köşesinde bile sporu yaygınlaştırmak için elimizden gelen tüm imkânları sizlere sunuyoruz” diye konuştu.

“Tatilde bol bol dinlenin spor yapın”

Öğrencilerin bir süre sonra karnelerini alıp yaz tatiline gireceğini söyleyen Başkan Türel, “Tatilde elbette dinleneceksiniz ama spor yapmaktan da vazgeçmeyin. Bol bol yüzmeyi tavsiye ediyorum. Sadece yüzmek yetmez Büyükşehir Belediyemizin Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yürüttüğü Yaz Spor Okullarından da mutlaka istifade edin. Spordan ayrı kalmayın” çağrısında bulundu.

“Okullar Ligi hedefine ulaşıyor”

Başkan Türel, “Sevgili anne babalar unutmayın spor yapan gençler, bütün zararlı alışkanlıklardan uzak kalır” dedi. Türel sözlerine şöyle sürdürdü: “Okullar Ligi’nde ki amacımız yalnızca maçlarda okullarınızı temsil etmeniz değil. Rekabet heyecanını yaşarken, farklı ilçelerden sporcularla arkadaşlıklar, dostluklar kurmanızı da arzuluyoruz. En büyük amacımız ise Antalya’mıza ve ülkemize alt yapıdan sporcular yetiştirmek. Ne mutlu bizlere ki bunların örnekleri yavaş yavaş çoğalıyor. Okullar Liginde keşfedilip Antalyaspor alt yapısına oradan da Milli Takıma giden ağabeyleriniz var. Ben de bir ağabeyiniz olarak size şunu söylüyorum, kendinize hep bir hedef belirleyin ve bu hedefe ulaşmak için çok çalışın.”

Başarılı sporculara ödül

Başkan Türel, gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını da kutladı. Ardından Okullar Ligi’nde keşfedilip, Antalyaspor ve Milli Takıma seçilen Cenk Şen, Berkay Arslan, Mustafa İnan, Fehmi Koç ve Mustafa Erdilman’a bisiklet hediye etti. Başkan Türel, şampiyon takımlara kupalarını takdim ederek toplu fotoğraf çektirdi.

Şampiyonlar

Futbol: Küçükler; Mareşal Fevzi çakmak Ortaokulu, Yıldızlar; Fatih Ortaokulu, Gençler; Saime Salih Konca Anadolu Lisesi

Basketbol: Küçükler; BİL Ortaokulu, Yıldızlar; Hüseyin Avni Çöllü Ortaokulu, Gençler; İstek Muratpaşa Yedi Tepe Ortaokulu

Voleybol: Küçükler; Ahmet Leman Baydar Ortaokulu, Yıldızlar; İstek Yedi Tepe, Gençler; Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi

Hentbol Yıldızlar: Yıldız Erkekler Grubu; Varsak Şelale Ortaokulu,

Yıldız Kızlar Grubu; Mobil Ortaokulu

Hentbol Küçükler: Küçük Erkekler Grubu; Mobil Ortaokulu, Küçük Kızlar Grubu; Baraj Ortaokulu

Masa Tenisi: Yıldız Grubu; Özel Çatı Koleji, Gençler Grubu; Aksu Fen Lisesi

Oryantiring Şampiyonları: Genç Erkek; Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç Kız; Levent Aydın Anadolu Lisesi, Yıldız Kızlar; Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Yıldız Erkek; Başöğretmen Atatürk Ortaokulu, Küçük Erkekler; İrfan İlk/Ortakokulu, Küçük Kızlar ; İrfan İlk/Ortakokulu.