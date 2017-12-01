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01 Aralık 2017 12:04

Okullar Ligi heyecanı Çağatay Akman konseriyle başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Okullar Ligi’nin 2017-2018 sezonu Çağatay Akman konseriyle başlıyor.

Okullar Ligi heyecanı Çağatay Akman konseriyle başlıyor

01 Aralık 2017 12:04


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi’nde bu yıl rekor katılım yaşanıyor. İlk yıl bin 300, ikinci yıl 2 bin 700, geçtiğimiz yıl ise 4 bin öğrencinin yer aldığı Okullar Ligi’nde 2017-2018 sezonuna, 188 okuldan, 476 takım ve 6 bin 750 öğrenci katılıyor.



Masa tenisi de eklendi


Geçtiğimiz yıllarda beş merkez ilçede gerçekleştirilen Okullar Ligi’ne bu yıl Korkuteli ve Elmalı ilçelerindeki okullar da eklendi. Ayrıca futbol, basketbol, voleybol, hentbol, oryantiring branşlarına masa tenisi de dahil edilerek branş sayısı altıya çıkarıldı. Okullar Ligi’nde heyecan fırtınası 7 ay sürecek.



Çağatay Akman konseri


Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi 2017-2018 sezonu açılış töreni 5 Aralık Salı saat 10.00’da, 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılış töreninde, "Gece gölgenin rahatına bak" adlı parçası ile ünlenen şarkıcı Çağatay Akman öğrencilere keyifli bir gün yaşatacak. Açılış törenine ve Çağatay Akman konserine tüm Antalyalılar davetli.




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