Okullar Ligi’nde rekor katılım

Geçen yıl 4 bin öğrencinin yer aldığı ligde bu yıl rekor katılımla 6 bin 750 öğrenci mücadele edecek.

Büyükşehir Belediyesi Okullar Ligi’nde 2017-2018 sezon heyecanı başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği Okullar Ligi’nde bu yıl rekor katılım yaşanıyor. İlk yıl bin 300, ikinci yıl 2 bin 700, geçtiğimiz yıl ise 4 bin öğrencinin yer aldığı Okullar Ligi’nde bu sezon, 188 okuldan, 476 takım ve 6 bin 750 öğrenci katılıyor. Okullar Ligi için 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel eşi Ebru Türel, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu katıldı.

Sağlıklı yaşam için spor şart

Başkan Türel, hayatı boyunca spor yapan, sporu çok seven ve Antalyaspor aşığı bir kişi olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 saatlik bir spor yaptıktan sonra buraya geldim. Genç yaşlardan başlayıp ileri yaşlara kadar spor yapacağız, sağlıklı vücut ve sağlıklı yaşam için spor yapacağız. Burada Antalyaspor aşkıyla yanan gençleri görüyorum, geleceğin yıldızlarını görüyorum. Okullar Ligi’yle toprağa bir fidan dikmiştik. Dördüncü yılımızda sizlerle birlikte daha da büyüyoruz salonlara zor sığıyoruz. Bütün okullarımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, hocalarımıza, Büyükşehir yetkililerimize, maçlarda görev alacak arkadaşlarımıza, tıbbi destek sağlayanlara katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Antalya’yı spor şehri yapacağız”

Antalya’yı spor kenti yapmak hedefinde Okullar Ligi’nin her yıl gelişerek devam ettiğini vurgulayan Türel, “Antalya, spor yapmak için ideal bir şehirdir. 7’den 70’ye herkes yürümeli, yüzmeli, spor yapmalı. Spor yapma konusunda kimsenin mazereti olamaz. Ben bu kadar yoğunluğun içerisinde fırsat bulabiliyorsam herkes bulabilir. Okullar Ligi’nde spor malzemesi teminini Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıyor, Antalya’da her spor faaliyetine de her şekilde destek oluyoruz. Son 3 senede Antalya’nın her ilçesinde spor tesisleri spor salonları yapmak konusunda ilerleme kaydettik. Antalyaspor’umuzun tesisi Avrupa’nın en iyisidir, şimdi aynısını Alanyaspor’a da yapıyoruz. Antalya’yı spor şehri yapacağız.”

Rekor katılım

Menderes Türel, “Okullar Ligimizin 2017 -2018 sezonunda Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı, Aksu, Elmalı ve Korkuteli ilçe okullarının katılımı ile futbol, basketbol, voleybol, hentbol, oryantiring ve masa tenisi branşlarında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde 188 okul 476 takım ve 6 bin 750 öğrenci ile 7 ay boyunca kıyasıya mücadele edeceksiniz. Okullar Ligi projemiz ile ilimizdeki 11 ile 16 yaş aralığındaki öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılma, spor ahlakı ve disiplini kazanmasını amaçlıyoruz. Okullar ligimizde spor rekabeti heyecanı yaşamalarına imkan tanıyoruz. Farklı bölgelerin ve okulların öğrencileri bu organizasyon ile bir araya gelerek fair play ruhu içerisinde arkadaşlık ve dostluk kuracaktır” diye konuştu.

Milli yıldızlar yetişecek

Okullar Liginin okuma ve spor yapma imkanı verdiğini kaydeden Türel, “Antalya’ya ve ülkemize alt yapıdan spor yetiştirme imkanı da sağlıyor. Okullar Ligi’nden Antalyaspor alt yapısına kazandırdığımız ve buradan da milli takım kadrosuna çağırılmış Mustafa İnan arkadaşımız herkese örnek olmalıdır. Dört sene önce sizlerle beraber bu okullar liginde sevgili Mustafa mücadele ediyordu. Burada keşfedildi, buradan Antalyaspor alt yapısına gitti ve şimdi Milli Takım’da. Dört sene önce Okullar Ligi’nin açılışına Antalyaspor’un büyük yıldızı Eto’o’yu getirmiştim ki, “Gençler sizlerin arasından da Eto’lar yetişecek, milli yıldızlar yetişecek” demiştim. İşte 3 sene önce şampiyon takım kadrosundaki Mustafa İnan kardeşimiz şimdi Milli Takım’da. Sizler de çok çalışarak çok gayret ederek sporun hem ahlaklı hem zeki hem de çevik bireyleri olarak Milli Takıma yükseleceksiniz. Hepinize başarılar diliyorum şampiyonluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Okullar Ligi açılış töreninde ayrıca tüm öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtıldı.

Çağatay Akman coşturdu

Törenin ardından çeşitli gösteriler sunuldu. Daha sonra "Gece gölgenin rahatına bak" adlı parçası ile ünlenen şarkıcı Çağatay Akman öğrencilere muhteşem bir konser verdi. Öğrenciler Çağatay Akman’a eşlik ederken, keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdi. Başkan Türel, genç şarkıcıya katkılarından dolayı çiçek takdim etti.