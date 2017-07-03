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03 Temmuz 2017 15:58

Okurcalar Rekreasyon alanında sona gelindi

Antalya’nın Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesi rekreasyon ve yürüyüş alanı projesindeki çalışmalarda sona gelindi.

Okurcalar Rekreasyon alanında sona gelindi

03 Temmuz 2017 15:58


Alanya Belediyesi, Okurcalar Mahallesi’nin turistik çarşısı Alara Grand Bazaar ve çevresi için yapımına başladığı peyzaj ve rekreasyon alanı projesi çalışmasında sona gelindi. 9 bin 384 metrekarelik alana inşa edilen yeni rekreasyon ve yürüyüş alanının kaba inşası tamamlanırken peyzaj çalışmalarının ardından vatandaşların hizmetine sunulacağı açıklandı.



Yücel: “Okurcalar’a yeni bir yüz kazandırıyoruz”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çarşının kısa süre sonra hizmete gireceğini söyledi. Başkan Yücel, “Okurcalar Mahallemizde devam eden yeni rekreasyon ve yürüyüş alanı çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kaba inşası tamamlanan alanda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Şehrimizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm mahallerimizde hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.



Alandan 7’den 70’e herkes yararlanabilecek


Yeni rekreasyon ve yürüyüş alanında, çocukların güvenle oynayabileceği oyun gruplarının yanı sıra onlar oynarken ebeveynlerinin dinlenebileceği oturma grupları da yer alıyor. Çarşı bölgesinde alışveriş yapan vatandaşlar ve yabancı misafirler bu alanda yürüyüşlerini yapabilecekler. Misafirler, süs ve taş havuzlarının etrafında dinlenebilecekler ayrıca özel tasarlanmış alanlarda da fotoğraf çektirebilecekler. Engelli vatandaşlar da düşünülerek konforlu bir şekilde dizayn edilen alanı, engelli ziyaretçilerde rahatlıkla kullanabilecekler.



Proje peyzaj çalışmalarının ardından tamamlanacak


Yürüyüş yolları, havuzlar, oyun grupları, oturma alanları ve ışıklandırma çalışmaları tamamlanan yeni rekreasyon ve yürüyüş yolu projesinde yapılacak peyzaj çalışmalarının ardından alan tamamen vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunulacağı açıklandı.




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