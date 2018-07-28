Ölen annesine verdiği sözü KOSGEB kredisiyle yerine getirdi

Kamer Akçanal Baydar "İşimde geleceğim nokta ile ilgili anneme ölmeden önce verdiğim sözü yerine getirmiş bulunuyorum. Mutluyum, gururluyum" diye konuştu.

Ücretli olarak değişik pozisyonlarda SPA usta öğreticisi ve sorumlu idarecisi olarak çalışan Kamer Akçanal Baydar, annesine verdiği sözü yerine getirebilmek için önce Antalya İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurdu, ardından Akdeniz Üniversitesinde açılan girişimcilik programına katıldı. Hazırladığı iş planı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Antalya Müdürlüğüne destek talebinde bulunan girişimci kadının dosyası onaylandı ve 50 bin TL destek kredisi sağlandı.

Tüm sürecin 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını söyleyen Kamer Akçanal Baydar "Uzun zamandır hayalini kurduğum iş yerini KOSGEB desteğiyle açtım. Anneme mesleğimle ilgili geleceğim nokta için söz vermiştim. Annem göremedi. Ama ben mutluyum ve gururluyum" dedi.

"Kadınlar asla vazgeçmesinler"

KOSGEB’de kendisine destek olan tüm çalışanlara teşekkür eden Baydar, tüm kadınlara da hayallerini gerçekleştirmesi çağrısında bulundu. Çalışma potansiyeli olan ancak maddi imkansızlıkları olan birçok kadının hayallerini gerçekleştirebileceğini belirten Baydar, "Bunun için mücadele etmeyi asla bırakmayın" dedi.

"Destek olmayınca diplomalar yetersiz kalıyor"

KOSGEB belgesi ile poz veren girişimci kadın, "İş tecrübesi için gerekli tüm eğitimimi eksiksiz tamamladım. Diplomalar, sertifikalar, belgeler hepsi hazırdı. 18 senede bu donanıma sahip oldum ama KOSGEB katılım belgesi hariç hiçbiri işe yaramadı. Sonuç itibari ile tecrüben var, donanımın var ama iş yerini açamıyorsun. Bu belge ile tüm diplomalarım değer kazandı" ifadelerini kaydetti.