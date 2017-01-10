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10 Ocak 2017 09:32

Ölen Suriyeli çocuğun babasına emniyetten soruşturma

Ölen Suriyeli çocuğun babasına emniyetten soruşturma

10 Ocak 2017 09:32

Geçtiğimiz günler Antalya’da Suriyeli bir çocuğun 4 hastaneden geri çevrildiği ve öldüğüne dair medyada haberlerin çıkması ve Suriyeli çocuğun babasının başka kimlikle oğlunu muayene ettirmesine Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü yaklaşık bir hafta önce bazı basın yayın organlarında “Antalya’da 4 Hastaneden Geri Çevrilen Suriyeli Çocuk Öldü” başlığıyla haberlerin yayınlanmasının ardından konuyla ilgili soruşturma başlattı. Muratpaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırmada, Suriye uyruklu İ.A. isimli şahsın 01 Ocak 2017 pazar günü saat 19.00 ile 19.35 saatleri arasında 7 yaşındaki oğlu A.İ.A.’yı Perge Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine getirdiği, burada başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak çocuğunu muayene ettirdiği ve tedavisine yönelik doktorun reçete yazdığını tespit etti.
Baba İ.A. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken ifadesinde, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak çocuğunu muayene ettirdiğini, doktorun muayenesini beğenmediğini, çocuğunun sabah 05.00 sıralarında ölmesi üzerine basın mensuplarına bu şekilde bir açıklamada bulunduğunu beyan etmiş olup, şahıs hakkında “Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması ve Suç Uydurma” suçlarından soruşturma başlattı.
Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen İ.A. ve ailesi İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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