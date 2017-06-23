Olimpik Yüzme havuzuna yoğun ilgi

Antalya’nın ilk olimpik yüzme havuzu olan Adnan Menderes yüzme havuzu, Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulu kayıtlarının başlamasıyla birlikte kayıt için gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.
Kayıtlarının başlamasıyla birlikte sadece 15 günde kontenjanları dolan Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, şehrin her yerinden katılımcılarına servis imkanı sunuyor.
Kulüp Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Yaz spor okullarımıza ve özellikle havuzumuza gösterilen yoğun ilgiden dolayı Antalyalı hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız yarınlarımıza sporsever nesiller bırakmak” dedi.