Oltasını çalan hırsızı yakalayıp öz çekimle ifşa etti

Antalya'da profesyonel balıkçı, teknesinden çalınan 2 bin lira değerindeki olta takımını dedektif gibi iz sürerek buldu. Satışa çıkarılan oltasına alıcı olan balıkçı, suçüstü yakaladığı hırsızı öz çekim yapıp ifşa ettikten sonra polis merkezine teslim etti.

Ali Bilgiç, 10 gün önce Kaleiçi Yat Limanı'nda duran teknesindeki olta takımının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Olta takımının çok özel ve Türkiye'de bir tane olduğunu bilen Bilgiç, satış yapılabilecek tüm merkezlerle de irtibata geçti. Bir taraftan da 6 bin amatör olta balıkçısının yer aldığı sosyal medya grubunun yöneticisi olan Ali Bilgiç, oltasının bilgilerini buradan da paylaştı ve görenlerin kendisiyle iletişime geçmesini istedi. 3 gün sonra benzer takımın, onda biri fiyatına grupta satışa çıkarıldığı bilgisini alan Ali Bilgiç, arkadaşının müşteri gibi oltaya alıcı olmasını ve istediği her parayı vereceğini söylemesini istedi. Ardından buluşma yerine gelen Bilgiç, olta takımının kendisine ait olduğunu netleştirdikten sonra hırsızı suçüstü yakaladı ve o anları öz çekip yaparak kaydetti. Fotoğrafı da sosyal paylaşım sitesinden paylaşan Bilgiç, şüpheli B.U.'yu da polis merkezine götürdü.

"Oltamın Türkiye'de bir eşi yok"

Yıllardır denizde farklı balıklar avladıklarını belirten Bilgiç, kamaradaki oltasının 10 gün önce çalındığını söyledi. Polise haber verdiklerini aktaran Bilgiç, "Gerekli başvuruyu yaptık. Bazı tahminlerimiz vardı. Oltamın Türkiye'de bir eşi yok. Her avcının kendine özgü sentezlemesi var. Çalan kişi bu oltayı satacaktı. 6 bin amatör balıkçının bulunduğu sayfamızdan çağrıda bulunduk. Oltamın özelliklerini tarif ettim. 5 gün sonra bir arkadaşım, internetten ucuza bir oltaya talip olduğunu söyledi. 200 liraya oltam satılmak istenmiş ama takımın değeri 2 bin liraydı" dedi.

Oltanın kendisinin olduğunu netleştirmesiyle alışverişe devam ettiğini kaydeden Bilgiç, "Ardından arkadaşım, alıcı gibi davranarak hırsızla anlaştı. Satıcının bize çağırdığı yere geldik. Bizi görünce şaşırdı. Polis de haber verdik. Oltamızı aldık, şüpheliyi polise teslim ettik" diye konuştu.

Öz çekim yaptı

B.U. ile öz çekik yapıp 6 bin kişilik grupta fotoğrafı 'hırsızımla selfie' diye paylaşan Bilgiç, "Olayın mutlu sonla bittiğini takipçilerime öz çekim yaparak paylaştım. Cana geleceğine mala gelsin diye kaybettiğimiz onlarca eşyamız oldu. Göz ardı ediyoruz. Olta balıkçıları olarak bundan muzdaribiz. Hırsızı 4-5 gün takip edip ulaştık. Bundan sonrası adaletin bileceği iş" dedi.