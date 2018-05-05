Ölüm antik kent yolunda yakaladı

Olay, saat 14.00 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Gülük Dağı zirvesindeki bin 665 rakımlı Termessos Antik Kenti’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla Termessos Milli Parkı’na gelen 35 yaşındaki mermer ustası Mehmet Ambar, antik kenti de görmek istedi. Sarp patika yoldan yürüyüşe geçen Ambar, kentin giriş kapısını geçtikten sonra bir anda fenalaştı. Arkadaşı hemen durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Patika yoldan bölgeye gelen sağlık ekipleri Ambar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Gizli kalp rahatsızlığına bağlı olarak hayatını kaybettiği üzerinde durulan Mehmet Ambar’ın cenazesi, yakınları ve cenaze çalışanlarının torbasında sarp alandan indirildi. Ambar’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.