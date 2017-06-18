Ölüm çekyat üstünde otururken yakaladı

45 yaşındaki adamın şeker hastası olduğu ve 3 gün önce Antalya’ya tatile geldiği öğrenildi.

Olay, bugün 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi 305 Sokak üzerinde bulunan Arı ve Çona Apartmanı’nın bahçesinde yaşandı. 2 yıl önce Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışırken memleketi olan Eskişehir’e tayini çıkan 45 yaşındaki Tuncay Dingeç, 3 gün önce Antalya’ya tatile geldi. Şeker hastası olduğu öğrenilen Dingeç, akşam apartman altında bulunan kahvehanede arkadaşlarıyla bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından gece geç saatlerde kahvehanenin oraya tekrar gelen Tuncay Dingeç, apartmanın bahçesinde bulunan çekyatta oturmaya başladı. Sabah kahvehaneye gelen arkadaşları çekyatta oturan Dingeç’i kahvaltı yapması için yanlarına çağırdı. Arkadaşlarının çağrılarına yanıt vermeyen Tuncay Dingeç’in hareketsiz yattığını görenler durumu hemen ambulansa haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kedisiyle beraber getirdiği çantanın içerisinde elbiseleri bulunan Dingeç’in öldüğünü belirledi. Gelen ekipler çantanın içerisinde elbiselerin yanı sıra çok sayıda insülin olduğunu belirledi. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri Dingeç’in ağabeyini aradı. Ancak, ağabey polislere kardeşi ile 15 yıldır konuşmadığını söyleyerek telefonu kapattı.

Eşinden ayrıldığı belirtilen Tuncay Dingeç için çağrılan Muratpaşa Belediyesi doktoru talihsiz adamın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Tuncay Dingeç’in cenazesi Antalya Uncalı Mezarlığı morguna kaldırılırken, cenazeyi Antalya’da yaşayan başka bir kardeşinin alacağı öğrenildi.

"Tepki vermeyince 112’yi aradık"

Görgü tanığı Nazif Ezgi ise saat 12.00 gibi kahvehaneyi açmaya geldiğini ve daha sonra Tuncay Dingeç’i kahvaltıya çağırdıklarını ancak tepki vermediğini söyledi. Ezgi, “Buraya tatile gelmişti bir kaç gün önce. Dükkanı saat 12.00 gibi açtım. Kahvaltı hazırladık, arkadaşı çağırmaya gönderdik. O da kanepe de uzanıyordu oturur şekilde. Sonra baktık konuşmuyor ve hareket etmiyor. Hemen 112 sağlık ekiplerini aradık. Sonrasında polisler geldi. Ölüm nedeni büyük bir ihtimal şekerden dolayı, çünkü insülin kullanıyordu. Şeker hastasıydı. Her sene buraya geliyordu. Antalya Milli Eğitimde çalıştı 5-6 sene kadar. Ondan sonra tayini Eskişehir’e çıktı” dedi.