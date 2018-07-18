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18 Temmuz 2018 11:30

Ölüm iş çıkışı yakaladı

Antalya’nın Kepez ilçesinde garsonluk yaptığı otelden eve dönerken kaza yapan motosikletli hayatını kaybetti.

Ölüm iş çıkışı yakaladı

18 Temmuz 2018 11:30


Kaza dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkışı evine gittiği öğrenilen Burak Torlak’ın kullandığı 07 EZS 14 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj taşlarına çarpıp daha sonra sürüklendi. Kasksız olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü Torlak’a ilk müdahale yoldan geçen diğer sürücüler tarafından yapıldıktan sonra 112 ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 ekipleri durumu ağır olan Torlak’ı hastaneye kaldırdı. İç kanama geçirdiği öğrenilen Torlak, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Torlak’ın ölümünü sosyal medya hesaplarından paylaşan arkadaşları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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