Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 16:03

Ölüm yemekte yakaladı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 60 yaşındaki kadın, yemek yediği esnada fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ölüm yemekte yakaladı

15 Temmuz 2018 16:03


Olay, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Akınca Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek başına yemek yiyen Neriman Yılmaz (60) aniden fenalaştı. Ailesi tarafından sofra başında hareketsiz olarak bulunan Yılmaz için 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayan Neriman Yılmaz hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yılmaz’ın yemek yediği sırada kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
39
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    39°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç