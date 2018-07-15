Ölüm yemekte yakaladı

Olay, Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesi Akınca Boğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde tek başına yemek yiyen Neriman Yılmaz (60) aniden fenalaştı. Ailesi tarafından sofra başında hareketsiz olarak bulunan Yılmaz için 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayan Neriman Yılmaz hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilen Yılmaz’ın yemek yediği sırada kalp krizi geçirmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.