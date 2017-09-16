Ölüme terk edilen yavru köpeği Alman aile kurtarmış

Dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi’ndeki evinin yanındaki bir serada köpek sesleri duyan yerleşik Alman vatandaşı Nicole Mader, eşiyle beraber kontrol ettiklerinde çuval içerisine konularak kaçmaması için üzeri meyve kasasıyla kapatılan yavru köpeğin ölmek üzere olduğunu gördü.

Bunun üzerine Alman aile hemen ilçede sahipsiz hayvanlar için yaptığı çalışmalarla tanınan Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun’e haber verdi. Olay yerine gelen ve köpeğe ilk tedavisini yapan Ergun, bakıcılığını üstlendiği Alman aileye teslim etti. Ergun, jandarmaya suç duyurusunda da bulunarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

“Köpeğin acı çığlıklarını duydum”

Oturduğu dairenin penceresinden baktığında seranın bir köşenin köpeğin seslerini duyduğunu söyleyen Alman vatandaşı Mader, ”Köpeğin acı çığlıklarını duydum. Sonrasında seraya gittim ve köpeğin üzerinde kaçmasını engellemek için kasa ile kürek vardı. Kasayı kaldırdığımda ise köpeğin çuval içerisine koyularak ölüme terk edildiğini gördüm. Daha sonra köpeği kurtardım ve Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun’u arayarak bilgi verdim. Böyle bir durumun yaşamamasını istiyorum” dedi.

“Siz bu olayı hangi vicdanla yaptınız?”

Hayvanlar Eşittir Yaşam Derneği Başkanı Mehmet Ergun ise Konaklı Mahallesi’nde vahşi bir olay yaşandığı aktardı. Ergun, "Maalesef sera içerisinde üzerine kasa konulmuş ve kasayı kaldırdığı zaman içinde çuval çıkıyor. Çuvalın içerisinde de köpek olduğunun farkına varılıyor. Biz buraya jandarmayla beraber gelerek ifadelerimizi verdik. Bir yavru köpeğin öldürülmek istenmesini dernek ve bütün hayvanseverler olarak kınıyoruz. Siz bu olayı hangi vicdanla yaptınız” diye konuştu.