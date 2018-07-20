Ölümlü kazayı aydınlatmak için dedektif gibi iz sürüyorlar

Kazanın olduğu caddede ellerinde fotoğraf ile görüntü arayan aile suçluların ceza almasını istedi.

Kaza 8 Temmuz gecesi saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki aşçı Engin Ustaali ile arkadaşı Esra Nur Tezgi, Cebesoy Caddesi’nde otobüsten inip Lara’ya gitmek için yolun karşısına doğru yürümeye başladı. İddiaya göre yolun ortasına gelen iki arkadaşa H.H. yönetimindeki 07 SZ 801 plakalı otomobil çarptı. Çevredekileri haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri Ustaali ve Tezgi’yi ilk önce özel bir hastaneye kaldırdı. Hafif yaralı Tezgi taburcu edilirken, Ustaali Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustaali, yoğun bakım ünitesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Aile organ bağışı yapmak istediyse de çarpmanın etkisiyle zarar gören organlar bağışlanamadı. Engin Ustaali’nin cenazesi Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ustaali ailesi kazanın nasıl olduğunu ve suçlunun kim olduğunu belirlemek için ise kendi imkanlarıyla çalışma başlattı.

"Yolun ortasında hızla gelen araç çarpmış"

61 yaşındaki babası Salih Ustali ile kaza yerinde araştırmalarına devam eden Emin Ustaali, kazanın geçtiğimiz 8 Temmuz Pazar akşamı saat 21.00 sıralarında meydana geldiğini hatırlattı.

Kardeşinin çevresi tarafından çok sevilen, neşeli biri olduğunu aktaran Ustaali, "Kardeşim akşam saatlerinde Lara istikametine bir arkadaşıyla gitmek için Cebesoy Caddesi’ndeki karşı durağa geçerken yolun ortasına ulaştıklarında kent merkezine doğru giden bir araç çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle kardeşimin kafasında parçalanma, kol ve bacaklarında, kaburgasında kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavisi yapıldı gece yarısı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı" ifadelerine yer verdi.

"Organlarını bağışlayamadılar"

Kardeşinin 4 günlük yaşam mücadelesini kaybettiğini dile getiren Emin Ustaali, "Öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşmişti. O çarpmanın etkisiyle organları da zarar görmüş. O nedenle organ bağışı yapamadık. Akşam saatlerinde acı haberi aldık. Ertesi gün kardeşimi Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verdik" dedi.

"Görgü tanığı ve kamera arıyorlar"

Kardeşinin ölümüne neden olan sürücünün durumu hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarının altını çizen Emin Ustaali, "Kardeşimin de kusuru olabilir. Durakta inip karşı durağa geçen bir kişi yolu yarılamış, bu yolda hız limiti 50 kilometre. Aşırı hızla gelen bir araç can aldı. Şimdi babamla birlikte cadde üzerinde olayı aydınlatmak için görgü tanığı ve güvenlik kamerası görüntüsü arıyorum. Konuştuğumuz herkes, "Görmedik, sese dışarı çıktık" diyorlar. Düşük hızla gelen bir araç ancak kardeşimde kırıklara sebep olurdu. Ama bu araç çok büyük zarar vermiş. Günlerdir kamera kaydı arıyorum" diye konuştu.

"Görenler haber versin"

Kazayı gören veya duyanların kendilerine yardımcı olmasını isteyen Ustaali, "Bu cadde üzerinde kim varsa, aracın plakası, rengi belli. O yoldan geçtiğini gösteren bir görüntü bize yardımcı olacaktır. Görgü tanığı da bize fayda sağlayacaktı. Kardeşimi hiçbir şey geri getiremeyecek, en azından suçlu kimse ceza almalı. Başka canlar ölmesin" ifadelerine yer verdi.

Emin Ustaali, kardeşine yeni bir iş teklifi geldiğini hatırlatarak, en büyük hayalinin başarılı bir aşçı olmak olduğunu sözlerine ekledi.

Öte yandan kazanın olduğu noktada çok sayıda yayanın yoldan geçtiği ve araçların hızla ilerlediği kameralara yansıdı.