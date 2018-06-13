Ölümü vatandaşlar engelledi

İkinci kez ateş etmesi vatandaşlar tarafından önlenen gencin, "Ölmeyi beceremedim" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 14.15 sırasında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sucuk pazarlama işi yapan Musa A. biriken borçları nedeniyle bunalıma girdi. Musa A. bagajı sucuk yüklü 07 GSU 20 plakalı aracının içinde, tabancayla başına bir el ateş etti. Bir süre sonra kendinden geçen Musa A.’nın başı direksiyona düşünce sürekli klakson çalmaya başladı. Çevredeki esnaf korna sesine dışarı çıktığında genç adamı kanlar içinde gördü. Bir kez daha tabancaya uzanmak isteyen Musa A.’nın elinden vatandaşlar tabancayı aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Musa A.’yı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Musa A.’nın aracının içinde çok sayıda kangal sucuk, çeşitli evraklar ve şans oyunu kartları bulundu.

"İkinci kez sıkmasını vatandaşlar önledi"

Musa A.’nın elinden tabancayı alan İbrahim Akpınar, "Beyaz bir araç sürekli kornaya basıyordu. Biz de ne oluyor diye dışarıya çıktık. Yanına gittiğimizde yaralı olduğunu bildik, her yerinde kan vardı. Sağ koltuğun üzerinde silah gördük. Gücü yetmediği için uzanamadı. Hayat mı kurtardık. Bir kez daha ateş edecekti ama biz elinden alıp, polise teslim ettik. Çok borcu olduğunu söyledi. ’Ölümü beceremedim, bir kere sıktım, bir kez daha sıkacaktım’ diyordu. Kapıyı açtım ve silahı alınca yapamadı. Artık hayat mı kurtardık, ne yaptık bilmiyorum" diye konuştu.