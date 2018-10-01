Olympos sahilinde alkol operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos Sahilinde küçük yaştaki çocuklara alkollü içecek sattırıldığı ihbarı üzerine Belediye Zabıta ve Jandarma Ekiplerle ortaklaşa operasyon düzenlendi.

Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi Olympos Sahilinde küçük yaştaki çocuklara alkollü içecek sattırıldığı yönünde Jandarma ekiplerine ihbar geldi. Bu ihbarı değerlendiren Jandarma, Kumluca Belediyesi Zabıta Ekiplerine haber verdi. Yapılan Ortak Operasyon neticesinde, B.A. (15) adlı çocuk yakalandı. B.A.'nın üzerindeki çantada yapılan aramada 2 adet bira bulundu. Çocuğun ifadesine göre, Olympos Sahilinde tek başına bira satmadığı, birden fazla arkadaşı ile bira sattığı, diğer çocukların Jandarma ve Zabıta Ekiplerini görünce Çıralı sahiline kaçarak, Kemer Bölgesine geçtikleri, biraları H.G.'nin (28) kendilerine sattırdığını söyledi. Çocuklar simit satıyor görüntüsü altında çantalarında sakladıkları biraları denize giren diğer vatandaşlara fark ettirmeden sattıkları belirlendi. B.A., çantasında 5 adet bira bulunduğunu, biraların 1 tanesini 10 diğer 2 tanesini de 15 liraya sattığını itiraf etti. B.A., ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Jandarma Ekipleri tarafından çocuğun ifadesi doğrultusunda H.G.'ye ulaştı. H.G. 14 Bin Tl para cezası kesilerek serbest bırakıldı.