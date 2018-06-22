Olympos sahilinde seyyar satıcı operasyonu

Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın güvenlik tedbirleri altında, vatandaşların talep ve şikayetleri doğrultusunda, uygunsuz gıda maddesi ve izinsiz eşya satışı yapan seyyar satıcılara yönelik operasyon düzenledi. Olympos plajında denize girmek için gelen yerli ve yabancı turistlere, izinsiz ve hijyen kurallarına ve şartlarına uymayacak şekilde satış yapanların eşya ve ürünlerine, tutanak tutularak el konuldu.

Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Çataltepe, "Olympos plajı, caretta kaplumbağalarının üreme alanıdır. Hiçbir kuruluştan izin almadan bu plajda denize girmek için gelen yerli ve yabancı turistlere şemsiye satan seyyar satıcılar var. Hem izin almıyorlar hem de sattıkları şemsiyelerde yere tutunacak bir aparat yok. Şemsiyenin çubuğunu direkt plajdaki çakıl ve kuma çakıyorlar. O kum ve çakılların altında kaplumbağa yumurtası bulunabilir. Biz buna izin veremeyiz. Ayrıca hiçbir hijyen kurallarına ve şartlarına uymayan gıda maddeleri satılıyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için buna da izin veremeyiz. Plaja gelen vatandaşlarımız bu satışların denetlenmesi için bize şikayette bulunuyor. Biz de denetliyoruz" dedi.