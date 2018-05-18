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18 Mayıs 2018 14:43

Olympos’ta kaybolan 2.5 yaşındaki Şems bulundu

Antalya’nın Kumluca ilçesi Olympos bölgesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, sabaha karşı bir nar bahçesinin üstü kapalı havuzunun üstünde uyurken bulundu.

Olympos’ta kaybolan 2.5 yaşındaki Şems bulundu

18 Mayıs 2018 14:43


Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan iş görüşmesi için Olympos’a gelen Hakan ve Sevcan Uygur çiftinin 2,5 yaşındaki çocukları Şems Ateş Uygur dün akşam saatlerinde bir anda ortadan kayboldu. Uygur Ailesi çocuklarının kaybolduğunu Jandarma Ekiplerine bildirdi. Adrasan Jandarma Ekiplerine Kumluca Emniyeti de destek verdi. Gece boyunca devam eden aramalar kapsamında Antalya’dan gelen Jandarma Birlikleri köpekle arama yaptı. Akut Ekipleri’de aramaya katıldı. Aramalara gece saat 03.00 te ara verildi. Sabah havanın aydınlanması ile birlikte Adrasan Jandarma Ekipleri, kaybolan Şems Ateş Uygur’u kaybolduğu otel’den 1 kilometre uzaklıkta bir nar bahçesinde bulunan üstü kapatılmış havuzun üzerinde uyurken buldu. Çocuğun bulunması ile aile ve arama ekipleri rahat bir nefes aldı.


Jandarma Ekipleri havuzun üstü açık olsaydı çocuğun suda boğulma ihtimali olabileceği göz önünde bulundurarak, bahçe havuzlarının mutlaka üstünün örtülmesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardılar.




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