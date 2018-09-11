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Olympos'ta nostalji rüzgarı esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Olympos Antik Kenti’nde nostalji konseri düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Olympos Antik Kenti'nde nostalji konseri düzenledi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından antik kentlerde farkındalık oluşturmak için geçen yıl başlattığı “Antik Kent Konserleri” sürüyor. Bu yılın ilk konseri Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali kapsamında Olympos Antik gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilen nostalji konserini yaklaşık bin kişi izledi. Unutulmaz müziklerin yanı sıra gecede okunan şiirlerle adeta kültür şöleni yaşandı.



Rhodiapolis'te Yeşilçam Konseri


Olympos'un ardından Kumluca'da sahne alan İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı sanatçıları Rhodiapolis Antik Kenti'nde “Yeşilçam Müzikleri” konseriyle dinleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sanatseverleri geçmişe götüren ve duygulandıran konserler antik kentlerde dinleyicileriyle buluşmaya devam edecek.



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