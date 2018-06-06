Olympos’ta yangın hafıza noktası oluşturuldu

Olymypos Adrasan Karayolu üzerinde, yaklaşık bin metrekarelik bir alanda oluşturulan yangın hafıza noktasının bir tarafında, 2016 yılı Haziran ayında Adrasan Seylemit mevkiinden Olympos’a kadar uzanan yangının başlamasından genişlemesine ve yangın sonrası meydana gelen tahribatı anlatan eski fotoğraflar sergilendi.

Yangınların ormanlar ve insan hayatı üzerinde açtığı tahribat ve zararların halkın bilincinde yer etmesi amacıyla yapılan yangın hafıza noktası çalışmasında, yangınlara hangi şartlarda hangi imkan ve iş makineleriyle müdahale edildiği anlatan tablo yer alıyor. Ayrıca yangın sonrası alanın rehabilite edilmesindeki çalışmaları anlatan bir tablo da bulunuyor.

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, "Yangın hafıza noktası oluşturduk. Yangınların yüzde 92’si insan kaynaklı olması hasebiyle insanlarda orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak insanların felaketin izlerinin çıkmaması için böyle bir birim oluşturduk. İnsanlar bu birimi gezerek yangının nasıl felaket olduğunu yangından sonra da Orman Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları yerinde görmeleri açısında böyle bir tesisini hizmete soktuk. Yangın hafıza noktamızın kuzey tarafında yangının çıkış noktasından itibaren yangının nasıl bir felaket olduğunu anlatan, yangın esnasında teşkilatımızın söndürmede başarı, yangın söndürdüğünü anlatan, fotoğraflar ve metinler var. Bu bölümün en sonunda da yangının insanlara ve hayvanlara nasıl zarar verdiğini anlatan fotoğraf ve metinler bu bölümü tamamladık” dedi.

Yılmaz, 2016 yılı Haziran ayında Adrasan-Olmypos ve Erentepe Mahallesinde toplam 20 bin dönüm alanın yandığını, vatandaşın evinin önündeki 5 dönüm araziyi işlemekte zorluk çekerken, Orman Teşkilatı olarak 20 bin dönüm alanın hem temizlediklerini, işlediklerini hem de ağaçlandırdıklarını sözlerine ekledi.