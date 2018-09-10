Olympos'ta yeni bir ateş: 'Mitoloji ve edebiyat'

Antalya'nın doğal ve arkeolojik mirasının yeterince işlenmemiş potansiyelini taşıyan yerleri arasında ön sıralarda bulunan Olympos antik kentini odağına alan Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali renkli şiirle, müzikle, değişik sanat etkinlikleriyle; en önemlisi yöre halkı ve yerli-yabancı turistlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Antalya'nın tanıtımına ve imajına katkıda bulunmayı hedefleyen ve Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kumluca Belediye Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Türkiye Otelciler Federasyonu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Antalya Tanıtım Vakfı, Artshop Yayınevi, Şeker Sanatevi ve İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile 6-10 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen festival, Olympos antik kentinde, Akdeniz Üniversitesinin Adrasan Sosyal Tesislerinde ve Kumluca'daki Rhodiapolis antik kentinde coşkulu bir şekilde kutlandı.

Kamu, özel ve sivil toplum sektörleri ile üniversitelerin ve uzmanların birleşik enerjisiyle yürütülen festival etkinliklerinin ardından Festival Düzenleme Kurulu tarafından aşağıdaki Sonuç Bildirgesi hazırlandı:

Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali sonuç bildirgesi

" Olympos Antik Kentinin tarihten ve mitolojiden gelen gücünü kültür turizmiyle buluşturmayı hedefleyen etkinlikler, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve ÇEKÜL Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in Onursal Başkanlığında oluşturulan Düzenleme Kurulu tarafından planlandığı şekilde gerçekleştirilmiş ve başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Kurumsal işbirliğinin ve ortak aklın, ortak gözün devreye sokulmasıyla, Antalya'da önemli bir başarıya imza atılabileceği, Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali ile kanıtlanmıştır. Katılımcıların ve izleyicilerin ortak görüşü şu olmuştur: Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivalinin geleneksel hale getirilerek her yıl düzenlenmesi gereklidir. Yerel halkın festivale katılımı tatmin edici bir düzeyde olmasına rağmen, daha da geniş çaplı bir katılım için çaba gösterilmelidir. Önümüzdeki yıl etkinlikleri için, Festival Düzenleme Kurulunun çok önceden belirlenerek çalışmaların belli bir takvime göre yürütülmesi, daha çok başarı getirecektir. Mitolojideki tanrı ve tanrıçaların ana mekânı olan Olympos Dağı ve Antik Kenti Kumluca ilçesinin Yazır Mahallesinde (köyünde) yer almaktadır. Olympos Antik Kenti kazıları uzun yıllardır başarıyla yürütülmektedir ve son yıllarda restorasyon çalışmalarının ilerlemesiyle, ziyaretçilerin ilgisini toplamayı başarmıştır. Festival etkinlikleri arasında yer alan Olympos ile ilgili mitolojik temaların işlendiği minyatür eserler sergilenmiş ve Sabriye Şeker yönetimindeki Şeker Sanatevi sanatçılarının bu çok değerli eserleri Olympos Müzesine bağışlaması takdirle karşılanmıştır. Etkinlikler, yöre halkı, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenmiştir. Güney Kıbrıs, Hindistan Hollanda, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Mısır ve Yunanistan'dan gelen toplam 9 yabancı şaire, Antalya ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yaşayan toplam 13 şair eşlik etmiş ve Olympos antik kentinde ve Rhodiapolis amfi tiyatrosunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğunun “Nostalji” ve “Yeşilçam” müzikleri ile şiirin buluşmasına tanıklık etmiştir.. Koru-Yaşat sloganını benimseyen Düzenleme Kurulumuz, Olympos'un kendi başına tüm dünyada bilinen ve tanınan bir marka olma potansiyelinin iyi değerlendirilmesinin gerektiğine inanmaktadır. Bu yıl ilk olmasına rağmen büyük başarıyla geçen Festivalin, önümüzdeki yıllarda çok daha planlı ve hazırlık olarak yürütülecek çalışmalara temel oluşturmasını diliyoruz.11. Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivalinin yalnızca Antalya'ya değil, ülke ve dünya kamuoyuna olumlu mesajlar verdiğine ve vereceğine olan inancımız tamdır.”

Şairlerin festivalle ilgili düşünceleri

Gordana Vlajic – Sırbistan: "Büyük bir cesaretle başarılmış bir iş. Çok sayıda paydaşın bu denli yakın işbirliği yapması sonucu, gönüllülüğe dayanan bir sonuç alındığını görmekten mutlu oldum. Yenilikçi ve otantik bir festival. Mitoloji ve edebiyat başlığı çok yaratıcı. Değişik ülkelerden değişik şair ve sanatçıların buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. "

Cemal Erdoğan: "Sestanbul Ses Eğitimi ve Dublaj Akademisinin kurucusu ve genel sanat yönetmeni olmam yanında, şiir yazan, okuyan, dublaj sanatçısı kimliğimle ama gönüllü olarak katılıp sunuculuğunu Festival Düzenleme Kurulu Başkanı Mesut Şenol ile birlikte yaptığım bu festivalle ilgili görüşlerim şunlardır: “Olympos seslendi ve bu ses evrenseldi. Şiirin şarkısı dalga dalga çoğalttı günü, geceyi… Ve “söyleyebilmenin” büyüsü ateşleri yeniden harladı"

Maria Koulouri – Yunanistan: "Davet edildiğim için müteşekkirim. Muhteşem bir konukseverlik yaşadık. Benim için burada, bilmediğim muhteşem bir yerde olmak yanında, burasının güzelliği ve tarihi beni büyüledi."

Miodrag Jaksic – Sırbistan: "Festival mükemmel bir şekilde organize edildi. Katılım harikuladeydi. Konu ve ambiyans çok ilginçti ve otantikti. Festivalin oldukça popüler olduğunu ve izleyicilerin memnuniyetini gözledik. Festivali organize edenleri ve hükümetle yerel yönetimlerin desteğini takdirle karşılıyorum."

Marian Eikelhof – Hollanda: "Mükemmel bir şekilde organize edilmiş bir festival. Muhteşem bir dayanışma içinde hazırlandığı anlaşılan festivale katılım son derecede iyiydi. Festivaldeki şiirin ve müziğin kalitesi çok yüksekti. Sunulan müziklerden çok keyif aldım. Bu festivalin her yıl tekrarlanan bir etkinlik olmasını dilerim."

Androulla Shati – Güney Kıbrıs: "Tarihsel mekânlarda düzenlenen böylesi festivaller kısa bir sürede insanların Türkiye'deki tarihsel alanları şansı vermektedir. Ek olarak arkeologlara ve kazı-restorasyon çalışması yapanlara, yürüttükleri çalışmaların takdir edildiğini görme fırsatı oluşturmaktır. Dahası, yerel insanlar diğer insanları tanımakta ve şiir ile müziği dinlemenin keyfini yaşamaktadır. Bu ve benzeri festivaller, iç ve dış turizm açısından yeni genişlemelerin kapısını aralamaktadır. "

Şenel Gökçe: "Şiirin doğru, iyi, güzel ve hakikatle çarpışması ilişkisi ilk söz kadar eskidir. Tıpkı eski çağlardan günümüze kadar uzanan antik kentlerin düş gücümüzü zorlayarak gerçeğin ne olduğu konusunda bize fikir vermesi gibi. Bu anlamda gerek Olympos'taki antik kent gerekse Rhodiapolis'teki amfi tiyatronun sanatsal bir eyleme dönüşmesi bizleri mutlu etmiştir. "