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23 Kasım 2017 15:49

Ömer Halisdemir’in adı Manavgat’ta yaşayacak

Manavgat Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir kahramanlık örneği göstererek şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’in adını Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan parka vererek, heykelini de dikecek.

Ömer Halisdemir’in adı Manavgat’ta yaşayacak

23 Kasım 2017 15:49


Manavgat Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir kahramanlık örneği göstererek şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir’in adını Emek Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan parka heykelini dikerek, parka da adını verecek. Manavgat Belediye Meclisi’nin 2016 Eylül ayı toplantısında, tüm grupların verdikleri ortak önergeyle, Manavgat’ta cadde, park veya köprüye, Ömer Halisdemir’in adının verilmesi istenmiş, önerge oy birliği ile kabul edilmişti. Bu tarihten sonra 2017 yılının Nisan ayı meclis toplantısında ise Halisdemir’in isminin verileceği park yine oy birliği ile belirlenmişti. Manavgat Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, belediye ekipleri, kendi öz kaynaklarıyla üretimini yaptığı heykelin temelini sağlamlaştırma çalışmasına başladı. 3.5 dönümlük alandaki park, belediye ekipleri tarafından temalı park haline getirilmeye başladı. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz’un simgesi haline geldiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, darbe girişiminin seyrini değiştiren şehidin ölümsüzlüğünü nesilden nesile aktarmak istediklerini dile getirdi. Başkan Sözen, “15 Temmuz gecesinde yaptığı kahramanlık ile hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ülkemizin ve milletimizin gururu olan Şehit Ömer Halisdemir’i Manavgat’ımızda yaşatarak bu kahramanlığı nesilden nesile aktarmak istedik. Bu cennet vatan ve bayrak uğrunda ölümsüzlüğe ulaşan bütün şehitlerimizi saygı ile yad ediyorum. Bu vesile ile onlara minnettar olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ömer Halisdemir Parkı’ndaki çalışmalarımız tamamlandığında hep birlikte hizmete açacağız” dedi.




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