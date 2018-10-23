İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Önce çarptı, sonra doğrulttu

Antalya’da kadın sürücü virajı alırken devirdiği yön levhasını güvenlik görevlisiyle birlikte doğrultu.

Antalya'da kadın sürücü virajı alırken devirdiği yön levhasını güvenlik görevlisiyle birlikte doğrultu.


Konyaaltı Caddesi'nden, vartyanta doğru 06 HB 3434 plakalı otomobiliyle dönen kadın sürücü virajı geniş alınca ortada bulunan trafik yön levhasına çarptı. Kadın sürücü olay yerinden uzaklaşmak yerine aracını sağa çekip, yön levhasına zarar verip vermediğine baktı. Sürücü, eğilen levhayı güvenlik görevlisiyle birlikte doğrulttu. Metal yön levhasının bir kaç denemede doğrultulmasının ardından kadın sürücü yoluna devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.