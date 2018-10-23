Önce çarptı, sonra doğrulttu

Antalya'da kadın sürücü virajı alırken devirdiği yön levhasını güvenlik görevlisiyle birlikte doğrultu.

Konyaaltı Caddesi'nden, vartyanta doğru 06 HB 3434 plakalı otomobiliyle dönen kadın sürücü virajı geniş alınca ortada bulunan trafik yön levhasına çarptı. Kadın sürücü olay yerinden uzaklaşmak yerine aracını sağa çekip, yön levhasına zarar verip vermediğine baktı. Sürücü, eğilen levhayı güvenlik görevlisiyle birlikte doğrulttu. Metal yön levhasının bir kaç denemede doğrultulmasının ardından kadın sürücü yoluna devam etti.