Önce kafasına vurdular, sonra ateş ettiler

Güvenlik müdürünün kafasına vurulan sopayla düştüğü ve ardından yerdeyken pompalı tüfekle vurulduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki bir eğlence merkezinin otoparkında meydana gelen olayda, Hakan Çopuroğlu (39) ile daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler, yanlarında bulunan av tüfeği ile Çopuroğlu’na ateş etmiş, yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu’nun bir süre otopark önünde konuştuğu görüldü. Bu sırada yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa,diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu’nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansıdı.Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu’nun belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu’nun kafasına sopayla vurduğu, diğerinin de yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görüldü.