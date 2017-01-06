Önemsenmeyen yara 64 yıl sonra tümöre dönüştü

Denizli’de 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrası dizinde oluşan yarayı önemsemeyen 68 yaşındaki çiftçinin bacağındaki tümor, 3 saatlik operasyonla alındı.

Serinhisar’lı Kemal Sarıtunç, 4 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucu sol dizinin aşağı kısımlarında oluşan yara ve deformiteler nedeniyle uzun yıllar boyunca çeşitli problemler yaşadı. Ancak geçtiğimiz sene diz bölgesinden aşağıya kadar tüm bölgeyi kapsayan büyük bir yara ve bu yarada ağrıların oluşmasının ardından Kemal Sarıtunç için adeta kabus dolu günler başladı.

Kemal Sarıtunç’un sol dizindeki yarasına Denizli’deki özel bir hastanede deri kanseri tanısı konuldu. Başvurduğu birçok sağlık kuruluşundan bacağının kesilmesi gerektiğini duyan Kemal Sarıtunç, ilk kez bu kadar çaresiz kaldığını söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda Kemal Sarıtunç, Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Saka tarafından 3 saatlik operasyon ile kabus dolu günlerinden kurtuldu.



"Tümörlere nasılsa geçer gözüyle bakmayın"

Ameliyat hakkında bilgiler veren Op. Dr. Saka, "Doktorluk hayatımda daha kötü tümörler gördüm ancak bu kadar büyük deri kanseri ben de hiç görmemiştim. Tümör sol bacak ön ve her iki yanında 30 santim çaplı bir alanı kapsamaktaydı. İki noktada kaslara kadar ulaşmıştı. Ancak tümör kemiklere veya ana damarlara ulaşmadığı için bacağı kesmeye gerek duymadık. Tümörün tamamını sağlam sınırlarla çıkartıp, diğer uyluğundan çepeçevre alınan deri yamaları ile onarım yaptık. Hastalarımız bu tarz iyileşmeyen yaraları konusunda, nasılsa kendi geçer gözüyle bakmamalı mutlaka uzman bir doktora danışmalı, yoksa tümörler çok hızlı bir şekilde büyüme gösterebiliyor ve hayatı tehdit edebiliyor" dedi.



"Allah’a çok dua ettim karşıma doktorum Onur bey’i çıkardı"

Sağlığına kavuştuğu için son derece mutlu olduğunu belirten Kemal Sarıtunç "Kendimi bildim bileli sol dizimden aşağısı hep yara bere içindeydi. 4 yaşında trafik kazası geçirmişim ve o günden bu yana yaralarım iyileşse de kötü görüntüsü hiç geçmedi. Bacağımın kötü görüntüsüne razı olmuşken bir de çekilmez ağrılar başlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Allah’a çok dua ettim ki karşıma Doktorum Onur Bey’i çıkardı. Denizli’de kapısını çalmadığım doktor kalmadı. Bazısı ‘bacağının kesilmesi gerekiyor’ bile dedi. Onur oğlum sağ olsun hem beni çok iyi karşıladı hem de yapacağı her işlem hakkında bilgiler verdi. Kendisinden de Tekden Hastanesi’nden de Allah razı olsun" ifadelerini kaydetti.