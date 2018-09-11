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Örenşehir mesire alanı tamamlandı

Manavgat Belediyesi, mesire alanlarına bir yenisini daha ekleyerek, Örenşehir Mahallesi’nde deniz manzaralı bir mesire alanını kent halkına kazandırdı.

Manavgat Belediyesi, mesire alanlarına bir yenisini daha ekleyerek, Örenşehir Mahallesi'nde deniz manzaralı bir mesire alanını kent halkına kazandırdı.


8 bin 500 m2'lik alan üzerinde, 6 bin 500 m2'lik yeşil alana sahip olan mesire alanında, 2 bin m2'lik yürüyüş yolları yer alıyor. Mesire alanında halka hizmet vermesi amacıyla 6 m2'lik etrafı açık büfeler, 16 adet pergole ve 26 adet piknik masası da bulunuyor. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bitki ekim çalışmaları ise devam ediyor. Yeni mesire alanının deniz kenarında olması nedeniyle halkın kullanabileceği 3 adet duş, soyunma kabinleri ve lavabo ünitelerini de hayata geçirildi.


“Hayırlı uğurlu olsun”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “ Kentimizdeki yeşil alan miktarını artırmak hem de halkımızın aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri yeni mesire alanlarını oluşturmaya devam ediyoruz. Yemişli Mesire Alanımız halkımız tarafından çok beğenildi. Şimdi de Örenşehir Mesire Alanımızı süratle tamamladık. Tüm Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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