Organ nakli bekleyen anneye velayet şoku

Antalya'da karaciğer nakli bekleyen anne hakkında 4 yaşındaki diyabet hastası kızına bakamayacağı gerekçesiyle eski koca tarafından velayet davası açıldı. Organ nakli sırası beklerken eski eşinin açtığı velayet davasıyla şoke olan genç kadın, “Hastalığım kızıma bakmamı etkilemiyor, tek dayanağım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

4 yıl önce dünyaevine giren 33 yaşındaki Pınar Turgut'un bu evliliğinden bir kız çocuğu oldu. Doğumun ardından evde bir anda rahatsızlanan Turgut, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tahlillerin ardından Portal Ven Trombozu (Karaciğer damar tıkanması) teşhisi konulan Turgut'un nakil olması gerektiği konusunda sıraya alındı. İlk tedavilerinin ardından taburcu edilen Turgut, kızı M.B.S.'nin 2.5 yaşına geldiğindeyse onun Tip 1 Diyabet hastalığına yakalandığını öğrenince ikinci kez yıkıldı. Bir yandan kendi hastalığıyla boğuşan Turgut, diğer yandan da her gün insülin kullanmak zorunda olan kızının tedavileriyle de ilgilenmeye başladı. Turgut, geçtiğimiz yılın Aralık ayında eşiyle anlaşmalı olarak boşandı, mahkeme küçük kızın velayetini ise anneye verdi. Ayakta durabilmek için uygun organ nakli sırasının gelmesini umutla bekleyen Turgut, geçtiğimiz haziran ayında eski eşi tarafından Antalya 1. Aile Mahkemesine açılan velayet davasıyla yeni bir şok yaşadı. Hastalığının kızına bakmaya engel olmadığını dile getiren genç kadın, “Okula gittiğini görmek ve onunla birlikte parka gitmek istiyorum” diyerek gözyaşı döktü.

“Her şey üst üste geldi”

Karaciğer işlevinin yüzde 5'e düştüğünü ve hastalığı sonrası el ve ayaklarında ödem ile çeşitli yaralar oluştuğunu ifade eden Pınar Turgut, “Şu an vücudumda karaciğerden dolayı belirtiler var. Bir an önce ayağa kalkmam gerekiyor. Şuan çalışmıyorum. Vücudum ödem tutuyor ayaklarımda şişlikler var. Karında su toplanıyor vücudumda renk ve göz değiştirmesine sebep olacak. Ben bunların olmasını istemiyorum. Tek dayanağım kızım. Ayrıldığım kızımın babası velayet davası açtı. Sebebi ise rahatsızlığım. Sağlığına kabul kızını geri alırsın iddiasında bulundu. Karaciğeri besleyen ana damar tıkalı. Karaciğer beslenmediği için farklı bir şekil ediyor. Sağlıklı insanlara nazaran yüzde 5 çalışıyor ya da çalışmıyor. Süre vermediler. Genç bir hastayım. Genç hasta olduğum için bir an önce nakil olmam gerekiyor. Türkiye'de havuz sistemi var. Organ nakli olmayı bir an önce istememdeki sebep kızımın bana ihtiyacı var. Hiç bir anne böyle bir şeyi istemez. Her şey üst üste geldi” dedi.

"Eşim kızıma bakamayacağımı düşünüyor"

Eski eşinin açtığı dava sonrası oldukça üzüldüğünü dile getiren Turgut, “Eski eşim organ nakli beklemem sebebiyle kızıma bakamayacağımı düşünerek velayet davası açtı. Sonuçta kızımın babası. Onun da hayatı var saygı duyuyorum. Ama her anne gibi güçlü olmam gerekiyor. Bütün mücadelem kızım için. Hastalığım kızıma bakmamı etkilemiyor. Zaten etkileyecek olsa kızımı tehlikeye atmam. Velayeti babaya veririm. Kendi hayatım söz konusuyken onun hayatını riske atmam. Hangi anne olsa diyabet hastası çocuğuna yapmaz. Hastaneye gitsem bile kan aldırmaya kızımı yanımda götürmem. Babasına bırakırım” diye konuştu.

“Onun okula gittiğini görmek istiyorum”

Organ nakilde 16. sırada olduğunu da sözlerine ekleyen genç kadın, şöyle dedi:

“Beklentim kızım için ayakta durabilmek. Sağlığıma kavuşmak bilmiyorum nasıl olur. Tabi benim gibi benden daha fazla acil olan insanlar muhakkak vardır. Kimsenin hakkını ezmek ya da geçmek istemiyorum. Hayat mücadelesinde tek başına ayakta durarak çocuğunu büyüten anneler vardır. Benim sağlığım söz konusu kızımın yanında durmam söz konusu. Nakil olup ayağa kalkmak istiyorum. Kızımın okula gittiğini görmek, onunla birlikte parka gitmek istiyorum. Yorulmadan ayaklarımı tutmadan rahat bir şekilde her anına ortak olmak istiyorum. Zor gibi ama olacak inşallah. Öyle düşünüyorum. Çıkmadan candan ümit kesilmezmiş.”