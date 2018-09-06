Orhan Okulu, Elmalı’da tarih yazmaya hazırlanıyor

Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne hazırlanan Döşemealtı Belediyesi’nin başpehlivanı Orhan Okulu, Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu kırmak için gün sayıyor. Son 5 yıldır altın kemeri kimselere kaptırmayan Okulu, bu yıl da kazanırsa 3 yılda bir verilen ‘altın kemerin ebedi sahibi’ unvanını ikinci kez elde ederek er meydanlarının efsaneleri arasında yer alacak.

7-8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olan 666. Tarihi Elmalı Güreşleri için son hazırlıklarını tamamlayan Başpehlivan Okulu, altın kemeri üst üste 6. kez kuşanarak hem kendi rekorunu kırmak hem de ikinci kez altın kemerin ebedi sahibi olarak tarihe geçmek istiyor. 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemeri Döşemealtı’na getiren Okulu, yılın ikinci büyük organizasyonu için Antrenör Kemal Yılmaz ile birlikte son çalışmalarını tamamladı.

Bu sezon Kırkpınar dahil katıldığı güreş organizasyonlarında 12 birincilik, 5 ikincilik ve 10 üçüncülük alarak 27 kez kürsüye çıkan Okulu, “Takım arkadaşlarım Başpehlivanlar Hüseyin Gümüşalan, İsmail Koç, Ali Altun ve hocamız Kemal Yılmaz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kırkpınar’da altın kemeri kazanarak hem Antalya’ya hem de Döşemealtı’na armağan ettim. Şimdi ise hedefim Elmalı Güreşleri’ni 6. kez kazanarak ikinci ebedi kemeri kuşanmak. Bana sonsuz destek veren Belediye Başkanım Turgay Genç’e, Döşemealtı halkına çok teşekkür ederim. İnşallah ilçemize ikinci büyük altın kemer coşkusunu yaşatacağım” dedi.

Orhan Okulu’nun örnek bir sporcu olduğunu dile getiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Çalışkanlığı, azmi ve başarılarıyla gurur duyduğumuz Orhan Okulu, hafta sonu Elmalı’da yapılacak güreşlerde yeni bir rekor deneyecek. Daha önce 5 kez kazandığı Elmalı Güreşleri’ni bu yılda kazanarak kendi rekorunu kırmış ve kemerin de ikinci kez ebedi sahi olmuş olacak. Kendisine inanıyor ve başarılar diliyorum. Aynı şekilde müsabakalara katılacak başta kendi kulübümüz güreşçileri olmak üzere tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.