Orman ve Su işleri’nden Antalya’ya 4,3 milyar TL’lik yatırım

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27. Dönem milletvekili adayı İbrahim Aydın, Antalya’nın sıkça orman yangınlarına maruz kalan bir bölge olduğuna dikkat çekerek, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın yanan alanları hızla yeşillendirdiğini belirtti. Yalnızca geçen yıl 2 bin hektarlık alanın yangınlarda zarar gördüğünü ifade eden Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ağaçlandırma çalışmalarına değinerek, “Antalya’da 2003-2017 yılları arasında 163,3 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Antalya daha yeşil daha yaşanılır bir şehir oldu” dedi.

“Antalya artık daha yeşil”

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Antalya’ya 15 yılda 4,3 milyar TL yatırım yaptığına da dikkat çeken Aydın, “Bakanlığımız Antalya’yı daha yeşil bir şehir yapmak için 1 milyon 26 bin 600 dekar arazide çalışma yaparak 163,3 milyon fidanın toprakla buluşturdu. Taşkın koruma çalışmaları kapsamında ise 88 derenin ıslah edildi. Bu sayede Antalya kent merkezi ile 138 yerleşim yeri ve 176 bin 835 dekar arazi taşkın zararlarından korundu” diye konuştu.

“Sulama tesisleriyle zirai gelir arttı”

İbrahim Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Antalya’da hayata geçirdiği sulama tesisi yatırımlarının ise büyük önem taşıdığını belirterek, “Son 15 yılda Antalya’ya inşa edilen sulama tesisleriyle 450 bin dekara yakın arazi sulamaya açıldı. Antalya’nın verimli toprakları suyla buluştu. Böylece Antalya’nın topraklarına bereket geldi. Sulama tesisleriyle birlikte yılda 471 milyon TL zirai gelir artışı sağlandı” ifadelerini kullandı.