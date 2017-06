Orman yangınlarında en hassas dönem

Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, Orman Yangınlarında en hassas döneme girdiklerini belirterek, bu yıl şimdiye kadar vatandaşlarımızın yaptığı hatalar yüzünden meydana gelen orman yangınlarını önlediklerini ancak bu günden itibaren yapılan en küçük hatanın telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz, Müdür Muavini Cevdet Altaş ve Kumluca Merkez İşletme Şefi Ali Şık ile birlikte yaptığı basın açıklamasında, sürekli bu şekilde teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Müdür Yılmaz, “Önce şunu hatırlatmak isterim. Kumluca halkı geçen yıl Erentepe ve Adrasanda yaşadığımız yangınlardan ders çıkarmalıdır. Bu yangınlar ilçe ve bölge halkımız için en güzel ibret kaynağıdır. Çünkü yangın bir felakettir. Geçen yıl yangının boyutunun büyümesine kuru, nemsiz ve rüzgârlı hava neden olmuştur. Aynı havayı yine yaşıyoruz. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. En küçük hata telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir” dedi.

Yılmaz, “Yangın meydana geldiği zaman sadece ormanı yakmıyor. Tarım alanları, evler, evcil ve yaban hayvanları olmak üzere her çeşit hayvanı yakabiliyor. Geçen yıl en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Can kaybı olursa bunun vebalini hiç birimiz ödeyemeyiz. Tüm bunları göz önüne alarak, özellikle bu tür havalarda piknik ateşi, sera atığı gibi ateş yakmayalım. Biraz sabırlı ve tedbirli olalım. Yangın meydana geldikten sonra kaza oldu demenin anlamı olmaz. Çünkü kibriti veya çakmağı çakan insan ise bunun adı kaza değildir. Sorumsuzluk ve cahilliktir. Yangın başlarsa nerede nasıl son bulacağı belli olmaz. Zarar gören siz değilseniz bir yakınınızda olabilir. Sadece biraz duyarlılık ve sorumluluk istiyoruz.”