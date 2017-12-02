Ormana mantar aramaya gitti, bal yapmış arı oğulu buldu

Görüntüler karşısında şaşıran Duyan, arı oğulunu alarak eve götürdü ve bir kovana boşalttı.

Antalya’nın dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi’nin bulunduğu ormana mantar toplamaya giden 27 yaşındaki Mehmet Duyan, 20 litrelik bir bidonun içerisinden arıların girip çıktığını görünce meraklandı. Bidonun içerisinde bir çok arının olduğunu gören Duyan, bidonun ağzını kapatarak evinin yanında bulunan seraların olduğu yere getirdi. Burada bidonu keserek açan Duyan, gördükleri karşısında şoke oldu. Bidonun içerisinde bir arı oğulu ile karşılaşan Duyan, arıların yaklaşık 1 kilo bal yaptığını söyledi.

Hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Duyan, “Ben mantar toplamaya gittim. Arıların girip çıktığını görünce merek edip bidona baktım. Bidonun ağız kısmında bir sürü arı olduğunu görünce akşamı bekleyerek ağzını kapatıp, eve getirdim. Evde arıyı kovana taşımak için bidonu kesince bal küpleri ile karşılaştı. Tahminim arılar 8 ay önce bu bidona girmiş. 1 kiloya yakın bal çıktı. Babam ile balı kestik, arıları da kovana koyduk. Balı satmayı düşünmüyoruz, kendimiz tüketeceğiz” dedi.