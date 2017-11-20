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20 Kasım 2017 15:03

Ormanda yetişen mantar geçim kaynağı oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesinde her sonbahar mevsiminde ilk yağmurlarla birlikte oluşan mantar vatandaşların geçim kaynağı olmaya devam ediyor.

Ormanda yetişen mantar geçim kaynağı oldu

20 Kasım 2017 15:03


Kumluca’nın kırsal alanlarında oluşan mantarlar ilçe merkezinde satılmaya başladı. Her yıl sonbahar mevsiminde ilk yağmurlarla beraber çam ağaçlarının sık olduğu bölgelerde yetişen mantarlar yöre halkının geçim kaynağı olmaya devam ediyor. Mantarların oluşmasını dört gözle beklediklerini belirten Hasan Ballı, “Bu yıl havalar mantarın çıkmasına yani oluşmasına müsait. Çünkü yağmurlar belirli aralıklarla yağıyor. Nem oluşuyor. Hem de aşırı soğuk yok. Aşırı soğuk ve kuraklık nemi ortadan kaldırıyor. Bu yüzden mantar olmuyor. Bu yıl havalar güzel” dedi.


Derya Ovalı ise, “Hafta sonu eşim ve çocuklarımla birlikte ormanlık alandan topladık. Bu gün de kızım ile birlikte satıyoruz. Kilosu 20 TL. Mantar geçim kaynağımız oldu” diye konuştu.




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