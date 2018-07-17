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17 Temmuz 2018 11:16

Ormanlık alan yeniden çöplüğe döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kır mevkii, dökülen moloz ve atıklar nedeniyle yeniden çöplüğe dönüştü.

Ormanlık alan yeniden çöplüğe döndü

17 Temmuz 2018 11:16


Geçtiğimiz nisan ayında Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlenen Manavgat’ın Sarılar Mahallesi Kır mevkii, çöp dökülmesini engellemek için Manavgat Belediyesi tarafından tel örgüyle çevrildi. Telle çevrili alana giremeyen araçlar ise bu kez getirdikleri çöp ve molozları ormanlık alanın kenarında bulunan yoldan aşağı dökmeye başladı. Temizlenen bölge inşaat firmaları ve turistik tesislerin çöp ve moloz dökmeleri nedeniyle yeniden çöplüğe dönüşmeye başladı.


Sarılar Mahallesi sakinleri, gerek belediye gerekse güvenlik güçlerinin bölgede devriye görevi yaparak çöp dökenlere ceza kesmesi gerektiğini, aksi taktirde bu işin önüne geçilemeyeceğini dile getirdi.




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