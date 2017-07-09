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09 Temmuz 2017 18:18

Ormanlık alanda korkutan yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve sıcak hava nedeniyle yayılmasından korkulan yangın, havadan ve karadan yapılan erken müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ormanlık alanda korkutan yangın

09 Temmuz 2017 18:18


Aşırı sıcakların yaşanmasıyla birlikte yangınlar, ormanları yeniden tehdit etmeye başladı. Alanya bağlı Tepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazözleri karadan bir yangın söndürme helikopter de havadan müdahale etti.


Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.




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