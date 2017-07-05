Ortaköy ve Karacaören asfalta kavuşuyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kumluca’nın Ortaköy ve Karacaören Mahalleleri grup yolunda asfalt çalışması başlattı. 10 kilometrelik bağlantı yolunda öncelikli olarak bakım, onarım ve genişletme çalışması yapan ekipler, ardından sathi asfalt çalışmasına geçti.

Halk sevinçli

Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “İki mahalleden yolla ilgili yoğun şikayet alıyorduk. Başkanımız Menderes Türel’in talimatıyla çalışmalara başladık. Mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri hizmete kavuşmanın sevinci içinde. Başkan Türel’e teşekkür ediyorlar. Ortaköy ve Karacaören’e ulaşım artık Büyükşehir ile daha rahat olacak” dedi.

Büyükalan ve Dereköy’de asfaltlanacak

Diğer bir ekibin de Büyükalan ve Dereköy Mahalle grup yolunda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladığını söyleyen Evran, “8 kilometre uzunluğundaki yolda genişletme yapıyoruz, yağmur sularının yolu olumsuz etkilememesi için bazı kısımlara büzler yerleştiriyoruz. 10 günlük bir alt yapı çalışması sonucunda yol asfalt dökümüne hazır hale gelecek” diye konuştu.