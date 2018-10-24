Ortaylı, Kitap Fuarı'nda söyleşi düzenleyecek

su düzenlenen Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, bir birinden değerli yazar ve bilim insanını ağırlıyor. 25 Ekim Perşembe günü Prof. Dr. İlber Ortaylı, okurlarıyla buluşuyor.

9.Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı, tüm hızıyla devam ediyor. 20 Ekim Cumartesi günü kapılarını ziyaretçiler için açan Fuarda, bir birinden değerli yazar ve bilim insanı okurlarıyla buluşuyor. Açıldığı günden bu yana Fuarda, yazar ve bilim insanlarıyla bir araya gelen, kitap severlerle sohbet eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her gün saat 14.00'te, Doğan Kitap Yayınevinde “Ben Bu Şehre Aşığım” isimli anı-biyografi kitabını imzalıyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Başkan Muhittin Böcek, fuarı ziyaret eden öğrencilerle ayrıca ilgileniyor. Onlarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ta Başkan Muhittin Böcek'i Belediye'nin standında ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek'in kitabını bir gün içinde okuduğunu ve çok etkilendiğini ifade eden Vural Savaş, kitabında çok özel anılara yer veren Başkan Muhittin Böcek'i tebrik ettiğini söyledi.

Türk Tarih Kurumu şeref üyesi, akademisyen-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 25 Ekim Perşembe günü saat 13.30'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde söyleşi düzenleyecek. İlber Ortaylı ardından Kronik Yayınevinde, okurları için kitabını imzalayacak.