Osmanlıspor dayanıklılık çalıştı

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya Belek’e gelen Osmanlıspor, günün ilk antrenmanında dayanıklılık ağırlıklı çalışma yaptı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklara önceki gün geldiği Antalya’da start veren Başkent ekibi, bugün yaptığı ilk antrenmanda dayanıklılık çalışması yaptı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde, konaklanan otelin antrenman sahasında yapılan antrenmana mor-sarılı oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra koordinasyon çalışmasına geçen Başkent ekibi, gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptı. Çeşitli pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman tam sahada oynanan taktik ağırlıklı maçla son buldu.

1 saat 20 dakika süren antrenmanda Senegal Milli Takımı’nda bulunan N’diaye yer almazken, tedavi süreci devam eden Rusescu ise fizyoterapist nezaretinde takımdan ayrı çalışmasını devam ettirdi.

Osmanlıspor bu akşam 18.30’da yapacağı antrenmanla sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürecek.