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26 Aralık 2017 14:45

Otel odasında başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 25 yaşındaki genç, otel odasında başına poşet geçirilmiş vaziyette ölü bulundu.

Otel odasında başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

26 Aralık 2017 14:45


İddiaya göre, Oba Mahallesi’nde bulunan bir otelde kalan 25 yaşındaki Serdar İ.’den haber alamayan otel yetkilileri yedek anahtarla kaldığı odaya girdi. Başına poşet geçirilmiş vaziyette yatakta Serdar İ.’nin cesediyle karşılaşan yetkiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve savcının incelemesinin ardından, gencin yaklaşık 15 gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı belirlendi.


Serdar İ.’nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, yaptığı incelemelerde cesedin olduğu yerde kanlı kesici alet bulurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.




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