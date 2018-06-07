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07 Haziran 2018 14:04

Otel odasında başını çarpan Rus turist öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Rus turist, iddiaya göre otel odasında düşerek hayatını kaybetti.

Otel odasında başını çarpan Rus turist öldü

07 Haziran 2018 14:04


Edinilen bilgiye göre, Kemer’in Beldibi Mahallesi’ndeki bir otelde eşiyle birlikte tatil yapan Rus turist Sergei Volodin (50) iddiaya göre sabaha karşı 03.00 sıralarında odasında düşerek başını çarptı. Başından yaralanan Rus turist 112 acil servis sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kemer Devlet Hastanesine sevk edildi. Volodin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Volodin’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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