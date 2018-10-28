Otele gelen turist yöresel ürünleri tadacak

Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği Başkanı Murat Arıcı otellere tatile gelen misafirlerin Anadolu'nun farklı lezzetlerini tatmak istediğini belirterek, “Ülkemiz lezzetlerini onlarla buluşturma gibi bir hedefimiz var. YÖREX bunun için iyi bir platform” dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde bu yıl 9'uncusu ANFAŞ Merkezi'nde TOBB'un desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te “Turizm konaklama sektöründe yöresel ürünler” konulu panel düzenlendi.

Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği (OSMED) işbirliğinde dernek bünyesindeki üst düzey yönetici, satın almacılar, aşçıbaşları ve TOBB Türkiye Turizm Sektör Meclisi üyelerin katılımıyla düzenlenen panele OSMED Başkanı Murat Arıncı, Gastronomi Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Aktaş, şarap gurmesi Murat Yalçın'ın panelist olarak katıldı. Panele, ATB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, ATB coğrafi işaret danışmanı Dr. Rana Demirer'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve yerel üretici de katıldı.

Misafir farklı lezzet istiyor

OSMED Başkanı Murat Arıncı, otellere gelen misafirlerin Anadolu'nun farklı lezzetlerini tatmak istediğini belirterek, “Gelen misafirlerimiz farklı lezzetler tatmak istiyor. Yöresel ürünleri ülkemize gelen misafirlere tanıtıp, ülkemiz lezzetlerini onlarla buluşturma gibi bir hedefimiz var. YÖREX bunun için iyi bir platform” dedi.

YÖREX'e gelen 40'in üzerinde otel satın almacı ve üst düzey yönetici, yöresel ürün üreten firma ve yerel üreticiyle bir araya geldiğini bildiren Arıncı, “Ciddi iş bağlantıları sağlandı. Özellikle kaşar ve bal gibi ürünlerle ilgili görüşmeler yapıldı” sözlerine ekledi.

“YÖREX iyi bir platform”

Panelde, yöresel ürünlerin tanıtımında Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği'nin büyük katkısı olacağı konuşuldu. Dr. Rana Demirer, “Önümüzdeki yıllarda düzenleyeceğimiz YÖREX'te otel üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla yöresel ürünlerin gerek ulusal gerekse uluslararası arenada tanıtımının birlikte yapılması yönünde yol alındı. Büyük otellerde alakart restoranlarda yöresel ürünleri müşterilerine sunuyor. Ancak yöresel ürün çeşitliliğinin sağlanmamsı için YÖREX iyi bir platform. Otel yöneticileri ve satın almacılar bunun çeşitlenmesi için daha fazla çalışacaklarını ve yerel üreticiyle bir araya gelmek istediklerini dile getirdiler” diye konuştu.

ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, panele katılımlarından dolayı Murat Arıncı, Murat Yalçın ve Ahmet Aktaş'a plaket takdim etti. Panelin ardından yetkililer tarafından stant ziyaretleri gerçekleştirilerek ikili görüşmelerde bulunuldu.