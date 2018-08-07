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07 Ağustos 2018 10:17

Otelin 2. katından düşen turist öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaldığı otelin 2.

Otelin 2. katından düşen turist öldü

07 Ağustos 2018 10:17

katından düşerek ağır yaralanan İngiliz turist hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Manavgat Evrenseki Mahallesi turizm bölgesinde bulunan bir otelde eşi, kız kardeşi ve eniştesiyle birlikte tatil yapan Hint asıllı İngiliz vatandaşı Meena Valji Dabasia (37) tatil yaptığı otelin 2. katından düşerek ağır yaralandı. Side Mahallesi’nde özel bir hastaneye kaldırılan Meena Valji Dabasia, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Meena Valji Dabasia’nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.




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