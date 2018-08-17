Diğer
Kategoriler
17 Ağustos 2018 10:05

Otelin çatısındaki duman turistlere panik yaşattı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kumköy turizm bölgesinde bulunan 5 yıldızlı otelde çatıdaki havalandırmadan yükselen dumanlar tatil yapan turistler arasında kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.

Otelin çatısındaki duman turistlere panik yaşattı

17 Ağustos 2018 10:05


Otelin havuz başında bulunan mutfaktaki mangaldan yükselen kıvılcımların çatıdaki havalandırmayı tutuşturması sonucu meydana gelen küçük çaplı yangın, otel çalışanlarının yangın tüpüyle müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.


Çatıdan yükselen dumanlar bazı tatilcilerin panikle otel dışına çıkmasına neden olurken, turistlerin büyük bölümünün durumdan etkilenmeden havuzda ve otel lobisinde tatillerine ve eğlencelerine devam ettikleri gözlendi. Otelden dumanların yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, sadece dumandan etkilenen bir otel personelinin tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.


İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına başlaması ve dumanların ortadan kalkmasının ardından turistler de otele dönerek tatillerine kaldıkları yerden devam etti.


Otel yetkilileri bacanın 1 hafta önce temizlendiğini, yangın ve dumanın ızgarayı yakmak için kullanılan yakıttan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç