Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2018 13:37

Otelin havuzunda temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde 5 yıldızlı otelin havuz bölümünde yer temizliği yaparken akıma kapılan görevli hayatını kaybetti.

Otelin havuzunda temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

11 Temmuz 2018 13:37


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30 sıralarında Kemer’e bağlı bağlı Tekirova Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda yer temizleme makinesiyle temizlik yapan 30 yaşındaki Ahmet Şahanoğlu, makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahanoğlu’nun cenazesinin otopsinin ardından Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    31°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç