Otelin havuzunda temizlik yaparken akıma kapılan işçi öldü

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 00.30 sıralarında Kemer’e bağlı bağlı Tekirova Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otelin havuzunda yer temizleme makinesiyle temizlik yapan 30 yaşındaki Ahmet Şahanoğlu, makinenin yerdeki kablosunu tutmasının ardından akıma kapıldı. Yanındaki çalışma arkadaşlarının otel yönetimine haber vermesinin ardından olay yerine çağrılan 112 ekipleri, Şahanoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası Ahmet Şahanoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahanoğlu’nun cenazesinin otopsinin ardından Kumluca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.