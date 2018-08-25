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25 Ağustos 2018 10:44

Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil için gelen yerli turistler otellerde ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca sahilde konakladı.

Otellerde yer kalmayınca sahile yerleştiler

25 Ağustos 2018 10:44

Tatilciler tuvaletlerde, duş ve soyunma kabinlerinde uzun kuyruk oluşturdu.


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen tatilciler Akdeniz sahillerine akın etti. Türkiye’nin değişik illerinden Alanya’ya tatil yapmak için gelen turistler otel ve pansiyonlarda boş oda bulamayınca otoparkı ve sahilleri konaklama yerine çevirdiler. Özellikle tatil için Alanya’nın İncekum bölgesini tercih eden yerli turistler, boş buldukları alanları konaklama yerine çevirince ilginç görüntüler ortaya çıktı.



Kuyruk oluşturdular


Yerli turistler ıslak kıyafetlerini sahilde bulunan demirlere asarak, gece araba bagajında ve boş buldukları yerde uyudu. Aynı zamanda tatilciler, sahilde bulunan tuvaletlerde, duş ve soyunma kabinlerinde uzun kuyruk oluşturdu.




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