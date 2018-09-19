Otellerden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Manavgat ilçesindeki otellerden hırsızlık yapan 2 şüpheli, Kemer ilçesinde yakalandı.

Manavgat'ın Kızılot Mahallesindeki otellerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından Çenger Jandarma Karakolu ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, olay yerlerindeki delillerden yola çıkarak kimliklerini belirlediği A.İ.M. ve H.İ.C.'yi Kemer ilçesinde yakalayıp Manavgat'a getirdi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine çıkarılan A.İ.M. ve H.İ.C. tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kızılot bölgesinde bulunan otellerde turistlerin odalarından ve otellerdeki işyerlerinden elektronik malzeme ve para çalan hırsızların, çaldıkları elektronik malzemeleri Adana'ya göndererek sattırdıkları belirlendi.

Manavgat'ta kapanan bir otelde çalıştıkları oteldeki boş zamanlarında hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin, çaldıkları bir motosikleti de sattıkları belirlenirken, motosiklet satıldığı yerden alınarak sahibine teslim edildi. Motosikleti alan kişi hakkında da hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.