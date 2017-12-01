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01 Aralık 2017 19:18

Oto kiralama dükkanı hırsızı kaçamadı

Antalya’da oto kiralama dükkanından hırsızlık yapan kişi polis tarafından yakalandı.

Oto kiralama dükkanı hırsızı kaçamadı

01 Aralık 2017 19:18

Zanlının çaldığı malzemeleri, girdiği dükkanın aracı ile taşıdığı belirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama dükkanından hırsızlık gerçekleşti. Havalandırma penceresini kırarak içeri giren hırsız, televizyon, fotoğraf makinesi ve tablet bilgisayar çaldı. Hırsızın çaldığı malzemeleri de girdiği iş yerinin araçlarından biriyle taşıdığı tespit edildi. Haber verilmesi üzerine olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları inceleyip, hırsızın 25 yaşındaki Y.D. olduğunu belirledi. Çok sayıda yağma, gasp ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu belirlenen uyuşturucu bağımlısı Y.D., çaldığı araçla birlikte gözaltına alındı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklandı. Çalınan malzemelerin ise satıldığı yerden alınarak, dükkan sahibine teslim edildiği bildirildi.




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